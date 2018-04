Frente Amplio en Cojedes apoya decisión de antejuicio de mérito contra Maduro

Alexander Olvera

San Carlos, abril 24.- (Las Noticias de Cojedes).- Este martes 23 de abril, se realizó la reunión ordinaria del secretariado del Frente Amplio Venezuela Libre en Cojedes, donde sus integrantes diseñan estrategias para enfrentar la crisis profunda que atraviesa Venezuela y mostrarle a la ciudadanía una ruta clara para recuperar la democracia y recuperar al país, así lo informó Adonay Ochoa, quien junto a Alexander Mireles coordinan la presencia de los partidos políticos.

Ochoa dijo que debatieron sobre las próximas acciones que oportunamente darán a conocer a los cojedeños. Informó que aprobaron apoyar las acciones de la Asamblea Nacional que decretó el antejuicio de mérito a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, para que se siga el juicio contra Nicolás Maduro quien está inmerso en presuntos hechos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.

El también diputado indicó que en la discusión participaron las organizaciones políticas del estado con su representante entre las que destacan Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo; La Causa R, Copei, Cuentas Claras y Proyecto Venezuela. Mencionó que también estarán presentes en las discusiones de la Coordinación Operativa del Frente exalcaldes, exgobernadores, gremios, sindicatos, estudiantes, ganadores, agricultores y representantes de la sociedad civil.

“Los participantes en el Frente son personas de reconocida solvencia moral, además de experiencia política y gerencial para sacar del foso en el que se encuentra el país producto de las malas políticas encabezadas por Maduro y su invento del socialismo del siglo XXI que lo que ha traído es ruina y miseria para los venezolanos”, sostuvo el parlamentario

Del mismo modo, reiteró que no son abstencionistas porque como demócratas creen en el voto como institución, pero no con estas condiciones draconianas que quiere implementar un Poder Electoral que carece de reconocimiento por el pueblo y la comunidad internacional, es por eso que deciden no participar en los comicios.

“Se aprobó por unanimidad no a avalar el fraude que se quiere perpetrar este 20 de mayo, donde se observa el uso abusivo de los recursos del Estado y la poca transparencia del proceso. Desde el Frente ratificamos que no participaremos hasta que no existan las condiciones establecidas en la Constitución y la Ley Electoral”. Destacó que hoy miércoles se reunirán a las 2:00 pm en el Colegio de Abogado para planificar futuras acciones.