Fuentes: “Cubanos convirtieron al Sebin en la casa de la tortura y la muerte”

Marcos Hernández.- Bogotá.- El 11 de febrero pasado, Carlos Fuentes, primer comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), desertó del organismo. Lo hizo y difundió un video en el que se declaró “en contra del uso de la violencia y la amenaza verbal, física y psicológica hacia la población venezolana”.

Fuentes denuncia que la presencia de agentes del G-2 cubano en el seno del Sebin es determinante en el aumento de los casos de represión.

“Sin lugar a dudas que desde la llegada de los cubanos al Servicio Bolivariano de Inteligencia este organismo se ha convertido en la fuerza más letal del país y la que acumula el mayor número de denuncias por violación de derechos humanos en todo el continente”, expresó.

El comisario, asegura, que el G-2 se acostumbró a actuar con toda impunidad y amparados en la censura contra la disidencia en la isla, impuso en el Sebin sus métodos de tortura, perseguimiento, terror psicológico y desaparición física de la oposición venezolana. “Eso con mucha más crueldad cuando se trata de los dirigentes de las comunidades más pobres, que en los últimos meses se han levantado contra Maduro”, sostiene.

El comisario vincula la llegada del general del Ejército, Manuel Cristopher Figuera, con el control absoluto del G-2 de las direcciones operativas de inteligencia y contrainteligencia, comandos de choque, así como todo lo relacionado con la formación y adoctrinamiento político del personal.

“Actúan impunemente, sin respetar la jerarquía institucional. En estos momentos dirigen todas las operaciones de persecución y hostigamiento contra los sectores de la oposición, y al mismo tiempo han desatado una cacería de brujas contra los funcionarios que ellos tildan de institucionalistas”, comentó Fuentes.

-La mayoría de los procedimientos no vienen con una orden firmada por alguna autoridad, afirma, sino que son instrucciones que ellos mismos imparten, por lo que creemos que ellos están por encima no sólo del Director sino del propio Presidente. No le rinden cuentas a nadie.

“En principio se nos dijo que la nueva oleada de cubanos que llegó al Sebin, vino a poner orden y acabar con la anarquía, que según el director Cristopher Figuera se había apoderado de la institución, hasta el punto que unos funcionarios habían atacado a la caravana presidencial, pero lo que se ha desatado es una persecución contra los funcionarios, imponiéndonos tareas que no son propias de la institución, como perseguir y torturar a la gente ligada a la oposición, y aunque nos impiden la renuncia, son muchos los funcionarios que han optado por desertar del organismo, ya que bajo las ordenes de los cubanos se ha convertido en un laboratorio de la tortura”, puntualizó.

