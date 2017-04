Funcionaria de Policojedes pide reubicación porque teme por su vida

Alexander Olvera

San Carlos.- Camelis Romero, quien reside en la torre 14 del Complejo Habitacional San Ramón II, en San Carlos, denuncia que desde hace tres años presuntos acosos y atropellos por parte de tres vecinos de la torre donde reside. Agregó que rompieron una tubería y su casa de le llena de agua.

Romero, quien es funcionaria de la Policía Estadal de Cojedes y se encuentra incapacitada por enfermedad, dijo que al parecer su profesión ha causado molestias en el vecindario. Aseguró que han golpeado a su hijo pequeño, incluso le mataron su mascota, “porque su mamá es una sapa. Me han dicho que me van a caer a coñazos”.

Afirmó que en varias ocasiones le han desvalijado su moto, “encontré a un muchacho del apartamento de al lado en flagrancia rompiendo los retrovisores de la moto y espichando los cauchos y aunque he denunciado eso en varias ocasiones no ha pasado nada. A mí mamá, que es operada de cáncer, trataron de matarla con un carro”.

Agregó que las veces que ha colocado la denuncia no han sido tomadas en cuenta. “Lo último que hicieron fue pegarme un papel QEPD en la puerta. Le pedí a la jefa de torre y a la del consejo comunal que vinieran y no lo hicieron”. Mencionó que ha pasado escritos al Ministerio de Vivienda y Hábitat, la gobernadora, alcaldía y otros entes y no ha tenido respuesta.

Sostuvo que teme por su vida porque ha sido amenazada en varias ocasiones y lo único que pide es la reubicación para poder tener tranquilidad en su hogar.