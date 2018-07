FVF definió llaves de 16vos de final de la Copa Venezuela

Las llaves del grupo centroccidental quedaron definidas de la siguiente manera: Deportivo JBL Zulia vs Trujillanos F.C; Yaracuy F.C vs Deportivo Lara; Titanes F.C vs Zulia F.C; Yaracuyanos F.C vs Carabobo F.C; Unión Local Andina vs Zamora F.C; Llaneros EF vs Portuguesa F.C; Real Frontera vs Deportivo Táchira y Ureña S.C vs Estudiantes de Mérida.

En tanto el grupo centroriental los definirán Angostura F.C vs Mineros de Guayana; Lala F.C vs Monagas S.C; Margarita F.C vs Deportivo Anzoátegui; Atlético Furrial vs Deporitvo La Guaira; Deportivo Petare vs Caracas F.C; Academia Puerto Cabello vs Metropolitanos F.C; Libertador F.C vs Aragua F.C y Estudiantes de Caracas vs Atlético Venezuela.

Los partidos de ida de esta ronda se disputarán el 8 de agosto, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 15 de agosto.