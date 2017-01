Galíndez: Decisión de la AN era esperada por millones de venezolanos

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- El ex gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez al pronunciarse sobre la decisión de la Asamblea Nacional la cual declaró el abandono del cargo por parte del presidente Maduro, dijo que se trata de una decisión esperada por el pueblo venezolano que está cansado de ver cómo el Jefe del Estado dejando atrás sus funciones como tal ha generado una crisis sin precedentes en la historia del país, llevando al pueblo a una grave situación de escasez de comida y medicinas, altísimos niveles de inseguridad y una reiterada violación a la Constitución.

Es necesario explicarle a la gente –dijo Galíndez- que no se trata de una ausencia física, sino de su ausencia en el cumplimiento de las responsabilidades que tiene un presidente como es unir al pueblo y no dividirlo, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en lugar de promover confrontación y secuestro de poderes, atender las demandas del pueblo en cuanto a sus necesidades básicas como son la salud, la alimentación, el empleo, etc.

Afirmó que “sobran razones” para que la AN tomase dicha decisión. Recordó que actualmente en Venezuela miles de niños viven en la desnutrición y la muerte se extiende a las personas de la tercera edad cuando van a una farmacia a buscar medicinas y no las encuentran, mientras que los hospitales están colapsados.

Galíndez hizo referencia a que Maduro permitió la inflación más grande del mundo, pero sobre todo violó el derecho constitucional de los venezolanos a realizar un referéndum que era solicitado por millones de venezolanos.

“En Cojedes, dijo el líder de Primero Justicia, este régimen abandonó el campo y la producción. Aquí ya no se produce nada y las carreteras están colapsadas, llenas de huecos, los servicios básicos como el agua, electricidad, están abandonados como reflejo de una gestión gris que hizo Érika Farías, ahora premiada nombrándola ministro agricultura urbana, lo cual es otra improvisación porque ella de siembra no sabe nada y si no, que lo digan los productores cojedeños”.