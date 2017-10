Galíndez: Desconocemos resultados que dan ganadora a Margaud Godoy

Alexander Olvera

San Carlos.- “Cojedes no reconoce a Marguad Godoy, como su gobernadora porque forma parte del pillaje de la dictadura, no tiene arraigo popular, no está en el sentimiento de la gente y no va a resolver ningún tipo de problemas a los cojedeños, por lo que desde la Unidad no reconocemos su triunfo”, así lo expresó el excandidato Alberto Galíndez, en rueda de prensa desde el Colegio de Abogados en San Carlos.

Galíndez agregó que Margaud Godoy, en elecciones libres no gana ni una junta de condominio. Destacó que en circunstancias muy adversas enfrentaron a la dictadura donde estuvo presentes arbitrariedades, ventajismo, chantaje, compra de votos y las presiones. Aseguró que lo que arrojaban las encuestas y lo que “decía” la calle no se corresponde con lo anunciado por Tibisay Lucena, rectora principal del Consejo Nacional Electoral el domingo 15 de octubre en la noche.

Argumentó que en las elecciones parlamentarias del 2015 con una participación de 83% de la población se obtuvieron 87.585 votos en Cojedes. Agregó que en 2017 con 70% lograron 93.339. Aseveró que este resultado está por encima del comportamiento de la media nacional.

“Cómo se explica que con menor porcentaje de participación obtengan más votos, si el Registro Electoral Permanente solo aumentó en 5.000 personas. Esto nos habla de una manipulación de los resultados. En las mesas donde ganábamos, el gobierno prolongaba el cierre de los centros, para hacer trampas y abultar cifras”.

Expresó que la conducta de funcionarios de la Guardia Nacional desdice mucho de lo que fue este cuerpo años atrás. Mencionó que en Tinaquillo hubo varios detenidos entre ellos César Román, quien por resguardar la voluntad del pueblo, fue aprehendido y le dio un infarto en la sala de audiencias. “Mucha gente fue maltratada por estos funcionarios en los centros de votación”.

Mencionó que la GN abrió centros que habían sido cerrados por que no había electores, lo que obedeció a un fraude y al desconocimiento de la voluntad popular que se evidencia en los resultados de Cojedes y Venezuela.

Agradeció confianza de la gente

“Agradezco al pueblo de Cojedes por su confianza, porque esto es parte de la lucha que nos toca dar a los demócratas en los días por venir. Esa confianza no puede ser defraudada. Tenemos que seguir en la lucha por el rescate de la democracia plena en Venezuela. Felicitó a los equipos de campaña y miembros de partidos políticos que participaron”, agregó Galíndez.

Indicó que extiende el agradecimiento a los voluntarios, equipo de mujeres, jóvenes, dirigentes gremiales, sindicatos, campesinos y gente que confía en él. “Fue algo extraordinario como levantamos el voto del campo, de zonas como Manrique, La Sierra, Tío Agustín y el voto popular”.

Impugnarán resultados

Admitió que aunque saben la respuesta del CNE, todos los candidatos de la MUD denunciarán ante esta instancia las arbitrariedades que se cometieron en el proceso. “Queremos que se auditen los cuadernos con las huellas y se pueda ver la cantidad de personas que votaron en los centros de votación, para comparar”.

Las acciones de las rectoras escapan de cómo debe ser el comportamiento del CNE, “esta actuación raya en la vagabundería y el robo al pueblo lo que ha ocurrido en Cojedes y Venezuela, no se entiende en este momento que si el gobierno de Maduro tiene más del 80% de rechazo gane la mayoría de las gobernaciones en el país”, sostuvo.

Declaró, que se reunirán con la MUD nacional para tomar acciones que se las estarán comunicando a la ciudadanía a la que no se debe abandonar en estos momentos por los que atraviesa el país.