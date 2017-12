Galíndez: “El gobierno busca darle una patada a la mesa de negociación internacional

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Alberto Galíndez, líder regional de Primero Justicia (PJ) expuso que con el decreto de la ANC, el gobierno busca darle una patada a la mesa de negociación internacional y que la oposición se levante, porque con esa decisión incorpora un elemento de chantaje, viola la ley de partidos políticos y la Constitución al inhabilitar a estos tres partidos que son los más importantes del país.

Explicó que el gobierno busca incorporar este tema en la mesa para que unidad luego acepte algunas cosas aspira como es el tema del CNE. Ante esto, se debe seguir en la mesa plantear los puntos de vista para el retorno de la democracia que no se puede lograr si no hay partidos políticos.

El gobierno quiere ir a unas elecciones presidenciales con un candidato que ellos escojan y con los partidos que ellos elijan. Recordó que esto ya pasó en la dictadura de Pérez Jiménez, cuando abolió a los partidos, bajo esas mismas condiciones, hicieron el fraude y unos meses más tarde tuvo que entregar el poder porque el pueblo se volcó a las calles.

De tal manera, esto representa una ventana para la libertad, pues, el régimen esta es sus capítulos finales y lo demuestran con el miedo y la persecución a los partidos políticos porque saben que no tienen respaldo popular ante la crisis severa que se presenta en el país, donde hay un colapso, no hay comida y no hay dinero.

Finalmente, expuso que este régimen colapsó a Venezuela, este es un gobierno débil, le tienen miedo al voto libre porque saben que la tienen perdida. “Está en una etapa terminal, por ende, los partidos debe hacer una lectura correcta y el pueblo reclamar la restauración de la democracia solicitando el voto libre y acompañando a la unidad a elegir a un candidato unitario y las acciones venideras en las que no se descartar las de calle”.