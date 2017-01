Galíndez: El hombre nuevo en Venezuela debe salir de la unidad familiar y del estudio

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- “El hombre nuevo que reclama Venezuela debe salir de una familia unida, debe haber ir a la escuela, al liceo, a la Universidad, graduarse, conseguir un empleo digno y no el supuesto hombre nuevo al que se refieren los voceros del régimen, que terminan en una cárcel o en el cementerio, víctimas de la violencia desatada durante la gestión de Maduro que ha cobrado más de 100 mil vidas”.

Así lo expresó el exgobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, dirigente de Primero Justicia, desde la comunidad de El Topo, en el Municipio Tinaco, al reunirse con jóvenes de ese sector en compañía del coordinador juvenil de la tolda amarilla, Yusmaro Jimenez.

-Es una gran tragedia la que vivimos. Aquí mismo en El Topo hace muy pocos días fue abatido el Prof. Henry Bolívar, un hombre dedicado a la educación, que deja esposa e hijos huérfanos. Tenemos que parar esta calamidad, dijo Galíndez al momento de entregarle un balón de futbolito a la juventud de El Topo.

“Estamos exigiendo elecciones para que sea el pueblo quien decida nuestro destino. Tenemos derecho a una vida de paz y de tranquilidad. Entre todos con nuestro voto lo vamos a lograr, porque lo que estamos viviendo no es justo. Estamos convocando a los venezolanos de buena voluntad a unirse a esta gran cruzada por el cambio y el progreso de Cojedes y de Venezuela. No importa el partido, lo que importa es que nuestros hijos, los de ustedes que me leen en este momento y los míos, merecen un país de oportunidades y estamos obligados a luchar para dárselos.

Los jóvenes deportistas de la comunidad entusiasmados por el mensaje convalidaron estas expresiones del líder político y social cojedeño, por considerar que están ciertamente ajustadas a la realidad y a las necesidades del país en estos momentos.