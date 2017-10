Galindez: “En elecciones libres estos no ganan ni un condominio”

Prensa Comando MUD.-

San Carlos.- “Me siento muy honrado por todo el apoyo que me dio mi querido pueblo de Cojedes en la elección de Gobernadores. Gracias por la confianza y por la enorme cantidad de votos que con conciencia de libertad depositaron en nuestra propuesta, lo que representa para mí un compromiso existencial”. Así lo expresó Alberto Galíndez, quien fuera el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática en Cojedes.

-A los equipos que me acompañaron, les digo que me siento muy orgulloso de todos. Son venezolanos muy valiosos que se entregaron con pasión en esta batalla por el cambio en Cojedes y Venezuela. Nos toca luchar contra una dictadura que utiliza todas las herramientas para mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Con ese propósito han sumergido a nuestro pueblo en la pobreza, para humillarlo, pisotearlo y chantajearlo. Esos, en elecciones libres no ganan ni el condominio de su casa, en consecuencia, no tienen liderazgo para conducir al pueblo hacia el progreso.

Galíndez continuó diciendo: “Me duele mucho lo que ha pasado, muy especialmente por los niños y los jóvenes de nuestra nación. Con estos en el poder no hay futuro promisorio en Cojedes, ni en Venezuela. De allí que tenemos que levantarnos y seguir en la lucha hasta ponerle término a esta tragedia nacional. Soñemos con un país de oportunidades para todos y luchemos por él. Las elecciones de Gobernadores forman parte de la lucha. Con nuestra participación logramos terminar de desmontar el fraude de la constituyente y obligarlos a perpetrar el peor de todos los fraudes que se haya podido registrar en la historia de Venezuela”, puntualizó el líder.

Censuró el descaro del gobierno en el uso de los recursos del estado (peculado de uso) para la campaña, la compra de conciencias, el chantaje y presión a funcionarios del estado, la no sustitución de candidaturas por parte del CNE, reubicación de electores sin información precisa a tiempo, entre otras degradantes acciones cometidas por el oficialismo y la presunta manipulación de resultados basados en la baja participación electoral.