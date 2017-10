Galíndez le recordó a Tibisay Lucena que le quedan dos días para proceder a la sustitución de Candidatos

Prensa Comando de Campaña El Cambio Va

San Carlos.- Alberto Galíndez, candidato a la Gobernación de Cojedes en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, le recordó ayer al Poder Electoral que le quedan dos días para proceder a la sustitución de candidatos tal como lo establece la ley. El CNE, dijo el entrevistado, debe ser para apoyar procesos electorales no para sabotearlos.

Por otro lado, retó al vicepresidente de la República, El Aissami, para ofrezca respuesta sobre un sin fin de irregularidades como el central azucarero Río Cojedes, la Planta de Etanol, la expropiación del Hato Piñero, hoy totalmente destruidos, entre otros casos donde la corrupción es galopante como la obra del Ferrocarril Tinaco – Anaco.

También invitó al vicepresidente a que en vez de estar montando ollas con tanto pimentón, responda sobre las constantes colas que tienen que hacer los venezolanos para comprar alimentos y gas en un país petrolero.

El gobierno procura suspender las elecciones

Galíndez, señaló que el Gobierno está “montando ollas” para tratar de suspender las elecciones regionales porque los números no les cuadran, al tiempo que le envió un mensaje a la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena para recordarle que le quedan apenas dos días para realizar las sustituciones de los candidatos, aclarando debe hacerlo porque está establecido en la ley.

El Candidato del cambio en Cojedes aprovechó para denunciar el cierre de la Escuela Técnica Agropecuaria (ETA) San Carlos e informó que el núcleo de la Unellez, ubicado en la capital cojedeña también está a punto de cerrar sus puertas no sólo porque tienen chantajeados a los profesores por no estar de acuerdo con la revolución, sino también porque sus instalaciones están deterioradas, no tienen agua, ni transporte, entre otros problemas que le impiden al personal y a los estudiantes cumplir a cabalidad con la jornada necesaria para formar profesionales.

Galíndez por otro lado, fue insistente en decir que los venezolanos merecen más que una bolsa de comida y acotó, que un Gobierno debe promover, mas no controlar.

En materia de seguridad

El abanderado de la unidad cojedeña señaló que con su gobierno regresará la Policía Escolar y los Guardianes de Carreteras y tiene previsto dotar a la Policía Estatal y mejorar los sueldos de los funcionarios. Dijo que la institución policial hoy en día está afectada por grandes necesidades, al punto que los agentes tienen que comprar sus propios insumos.

Dijo estar consciente que asumirá una Gobernación quebrada, “pero tengo la experiencia suficiente para gestionar recursos y comenzar a trabajar a favor del estado. Entre sus propuestas destacó que es necesario producir alimentos para el país y en el caso de Cojedes alegó que tienen las condiciones para hacerlo afirmando que lo que deben gestionar son los insumos para los agricultores creando nuevamente empresas privadas que apoyen al sector como era Agroisleña, hoy convertida en AgroNada.

“Vamos a ganar las 23 Gobernaciones”, puntualizó el Candidato, quien hizo el llamado al pueblo a votar masivamente para generar el cambio que reclama Venezuela.

Diálogo sin subordinación

El ex gobernador y actualmente candidato, dijo: “Con Nicolás Maduro me interesa dialogar porque un Gobernador tiene que gestionar, es un empleado del pueblo, pero, no me voy a subordinar a otra cosa que no sea la Constitución de la República”, recalcó.

Entre otros temas resaltó que nuevamente pondrá en funcionamiento la empresa Vialco para arreglar todas las carreteras de Cojedes, las cuales durante su primer gobierno fueron las mejores del país.

Habló de la necesidad de reactivar el cobro de los peajes, pero bajo un sistema transparente cuyos recursos serán destinados a la vialidad.

“Hay que derrotar este Gobierno y esta es la oportunidad”, comentó Galíndez, reiterando la invitación a votar este 15 de octubre por el cambio y el progreso.