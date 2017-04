Galíndez: Recule del TSJ demuestra que no hay independencia de poderes

San Carlos. –El recule de los “jueces” en la madrugada del sábado, posterior a la reunión del Consejo Nacional de Defensa a la que no asistió la Fiscal General ni el presidente de la AN, es prueba clara del delito perpetrado (Golpe de Estado continuado) y de lo que hemos venido denunciando que en nuestra nación no hay separación de poderes, dijo el ex gobernador de Cojedes Alberto Galíndez, desde la sesión que hizo el parlamento venezolano en la plaza Brion de Chacaito en Caracas.

“A confesión de pruebas, relevo de partes”, insistió el ex mandatario llanero desde el escenario capitalino donde acudió a respaldar a los diputados a la AN.

Insistió en que la sentencia 155 y 156 del TSJ rompió el hilo constitucional de Venezuela y ese delito debe ser castigado, no puede quedar impune y además esos magistrados deben ser destituidos.

Galíndez invitó al pueblo a apoyar el poder legislativo que fue electo con más de 14 millones de votos, así como exhortó a todos a participar en la marcha este martes 4 de abril en Caracas en protesta pacífica para exigir la destitución de quienes han traicionado su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República.