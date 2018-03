Garza: Se debe reestructurar de manera inmediata la MUD en el estado

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- A juicio del dirigente político y social, Martín Garza, el actual coordinador de la MUD en el estado, Eduardo Rojas, debiera renunciar a su cargo. Dijo que esto es un problema ético que lo descalifica para estar al frente de la coalición opositora en la entidad. Señaló que los voceros de Copei también deben fijar posición si acompañan la candidatura de Henry Falcón.

Garza aseguró que en Caracas no tardaron tiempo en reprochar la actitud del coordinador nacional de Avanzada Progresista, Henry Falcón, por lo que procedieron a expulsarlo de la MUD. En Cojedes no sé a qué le temen los partidos o cuál es el compromiso que existe, que aún no deciden en retirar de la coordinaron de la unidad al compañero Eduardo Rojas”.

Aseguró que la MUD es cuestionada en el estado al no pronunciarse en este particular. Aseguró que la decisión debe ser rápida y sin “lloradera”. Agregó que tienen alrededor de 60 días para llevar el mensaje a la ciudadanía de no participar en ese simulacro electoral, pero con esta pata coja, no podemos hablarle claro a la gente que reclama coherencia en los dirigentes políticos.

“Los dirigentes serios de Cojedes tenemos el gran reto de motivar a ese pueblo luchando por unas mejores condiciones para poder votar”. Aseveró que este es un CNE, castrado, alcahuete de la trampa y con dirigentes encerrados en cuatro paredes.

“Para que no se cierren los ojos internacionales, tenemos que actuar con conciencia y unidos, tenemos que ser coherentes, darle la cara a los cojedeños y eso pasa por la urgente reestructuración de la MUD”, finalizó el dirigente político.