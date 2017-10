GENTE QUE HABLA….. Tinaquillo en tres escenas

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

Escena I. No fue fácil, pero van las regionales…!

Esta semana se cierra la campaña electoral a las elecciones de gobernadores en Venezuela. Llegar a este momento realmente no fue tarea fácil para los factores democráticos del país. Ciertamente, las elecciones regionales determinan un acontecimiento político, que por intransigencia y autoritarismo de las cúpulas ubicadas en el alto poder se transformó en una deuda contra el espíritu democrático venezolano, en virtud que este sufragio debió realizarse el año pasado y donde también estaba incluida la figura de los Consejos Legislativos Regionales, elección que sigue atrasada y que su ejecución dependerá de un conveniente arbitraje de las cúpulas del gobierno, según los escenarios que irresponsablemente crean provechosos para su ecosistema político. No obstante la presión de la oposición en las calles, el desenmascaramiento de la violencia y abusos cometidos por la PNB y la GNB hacia las manifestaciones públicas y las exigencias de organismos y connotadas figuras internacionales para el restablecimiento del hilo democrático del país, han hecho posible que a regañadientes el CNE, supuestamente un poder autónomo, permitiera estas votaciones con la anuencia del presidente Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y otros oscuros personajes, que se vieron arropados por sus desaciertos y abusos de poder y ahora quieren dar indicios de respeto a la Constitución Nacional con esta tramoya, la cual será el inicio del fin de un gobierno que paralizó el avance de la nación.

Escena II. Adelante Cojedes, el cambio es contigo

Son cuatro los candidatos en Cojedes que se encuentran en la arena política para conquistar la voluntad del voto. Sin embargo, abiertamente dos de ellos son los que aglutinan la atención de la colectividad; Alberto Galíndez y la candidata de Maduro. Los equipos de campaña han realizado un esfuerzo para tratar en lo posible hacer una planificación y recorrer los 9 municipios de la geografía cojedeña. Pocos lo han podido lograr eficientemente por desconocimiento de una hoja de ruta política estratégica. Los entendidos en esta materia expresan que, por su experiencia y conocedor de cada recoveco en Cojedes, Alberto Galíndez ha tenido la oportunidad de andar por todas partes y sentir el respaldo de miles de personas. Galíndez en esta campaña electoral, despertó nuevamente una emoción en la gente que estaba adormecida, la cual se observa en el contacto cara a cara en los sectores populares, con la juventud, con las mujeres, en fin con una mayoría de la población que a través de un estrechar de manos, un abrazo fraterno o las bendiciones de las abuelitas, que indudablemente van mostrando el camino del triunfo de Alberto Galíndez a la gobernación de Cojedes.

Escena III. Comunidad 7 de octubre ahora es desolación, monte y culebra

Personas que fueron desalojadas de lo que en una oportunidad fue la comunidad “7 de octubre” en Tinaquillo, están exigiendo al gobierno regional y municipal, responda por la asignación de viviendas prometidas a 47 familias, que ahora se encuentran en situación calamitosa y arrimadas en casas de algunos familiares, con la lejana esperanza que cumplan con un ofrecimiento realizado hace algunos años a través de la Misión Vivienda. Sin embargo, luego de 7 años, las esperanzas se han ido desvaneciendo por la falta de compromiso de altos funcionarios gubernamentales contrajeron con miembros de este sector. El pretexto de la expulsión de estas familias del lugar, estaba sustentada que en esos terrenos se construiría una moderna subestación eléctrica y para ello se haría una inversión de 142 millones de dólares, según declaraciones de Jesse Chacón Escamillo, en su condición de ministro de Energía Eléctrica. Sin embargo, hoy, no existe construcción alguna de subestación eléctrica, no hay reubicado a las familias afectadas, no han aparecido las viviendas y presumiblemente, los billetes verdes desaparecieron por arte de magia. En el sitio donde se encontraba una comunidad organizada en formación, ahora existe es desolación, monte y culebra.

Hasta la próxima semana. @raulcastellanos