Gente que habla: Tinaquillo en tres escenas

Raúl Castellanos Latouche

Periodista & Profesor UC

Escena I. Alberto Galíndez es respaldado por Hiram Gaviria del partido Puente

El presidente del partido Unión y Entendimiento (Puente), Hiram Gaviria vino a Cojedes la semana pasada y anunció su respaldo a Alberto Galíndez, para la candidatura a la gobernación de esta región. Destacó que la organización apoya a Galíndez por ser un hombre que reúne inmensas cualidades para dirigir a Cojedes hacia su recuperación plena, además de contar con tres elementos importantes; su experiencia, la constancia en las luchas políticas y sociales, asimismo el considerable conocimiento que posee de las necesidades de su pueblo. Afirmó Gaviria que apuntalan a Galíndez porque saldrá victorioso en las elecciones primarias del próximo 10 de septiembre y luego sin ninguna duda, será el gobernador del estado Cojedes. El presidente de Puente, llamó a todos los productores del campo a incorporarse a la alternativa del cambio y unidad que representa Alberto Galíndez y poder reconstruir juntos el sector productivo. “Hago un llamado a nuestros hermanos del sector agrícola y a todos que trabajan la tierra, a sumarse alrededor de esta candidatura, porque garantiza la inclusión necesaria para juntos desarrollar los planes que estén orientados a la reactivación de aparato productivo y asegurar el bienestar para el pueblo cojedeño”. Gaviria también añadió, que Galíndez ha demostrado tener condiciones de buen gobernante y no duda que en esta oportunidad colocará toda su experiencia al servicio de su gente.

Escena II. Plata en efectivo… tampoco hay!

En Tinaquillo como en el resto del país, encontrar dinero en efectivo se ha convertido en una travesía lleno de aventura y suspenso. Ahora tener en su poder billetes de 10 o de 20 bolívares y tratar de realizar alguna compra con ese papel moneda, se está convirtiendo un contratiempo porque algunos comercios y transporte público no quieren aceptarlos, es como pagar con un cheque sin fondo. En las entidades bancarias limitan la cantidad de efectivo por cada titular de cuenta. No obstante, cuando cualquier persona retira dinero en efectivo en las entidades bancarias, le son entregados fardos de billetes de esta denominación. La explicación que sale de los empleados de la banca es que no llega dinero del nuevo cono monetario suficiente. Al parecer los ciudadanos estamos en medio de un círculo inexplicable de contradicciones. Todos se preguntan; dónde fueron a parar las toneladas de billetes que llegaron al país con millones de bolívares del novedoso cono monetario y ahora se desvanecieron como por arte de magia, por qué la mayoría de los cajeros automáticos aún no han sido calibrados para distribuir estos billetes, mientras otros de estos aparatos permanecen inoperantes, qué hacer cuando ni en las más humildes bodegas se niegan aceptar los billetes de baja denominación. Es una situación más que se suma a la delicada realidad del país, que pareciera estar como cacerola de presión. Se requiere definitivamente redefinir y repensar a Venezuela.

Escena III. Se acerca el inicio del año escolar

El gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, anunció el inicio de actividades escolares luego de cumplir el periodo vacacional. En primaria comenzaría el 18 de septiembre y el bachillerato el 2 de octubre. A todas estas, algunos vecinos de edificios escolares afirman alarmados que para el regreso a clases se encontraran con escuelas azotadas por la delincuencia debido a la falta de vigilancia. En algunos planteles escolares, la suciedad, la maleza, el deterioro y el descuido para conservar las áreas comunes son evidentes. Seguramente también será un año escolar salpicado por los avatares sociales y políticos que pululan en Venezuela. Asimismo, en las primeras de cambio, para la educación media se prevé una reforma curricular del plan de estudio, seguiremos entonces en los apremios del ensayo y error en el sector educativo. En este sentido, el ministro Jaua declaró que el programa tendrá cambios en materias distribuidas en los cinco años de educación media, entre las cuales destacan; castellano: de primero a quinto año, inglés o cualquier lengua extranjera: de 1ro.a 5to año, matemáticas: de 1ro.a 5to año, educación física: de 1ro.a 5to año, ciencias naturales (etapa básica): 1ro a 2do año, biología, física y química: 3ro, 4to y 5to año, ciencias de la tierra: 5to año, geografía, historia y ciudadanía: 4to y 5to año, formación para la soberanía nacional (antigua premilitar): 4to y 5to año, orientación y convivencia: de 1ro.a 5to año.

Gente que habla radio

Invito a nuestros lectores escuchar nuestro programa “Gente que habla” por Viva 93.3 FM, transmitido de lunes a viernes; de 3:30 a 5:00 de la tarde, donde informaremos acontecimientos de interés para todos… hasta la próxima semana. @raulcastellanos