Gerente general de Rumbera Network Yaracuy 106.5 FM denuncia amedrentamiento por parte de Conatel

San Felipe, febrero 13.- El Ing. Jorge Melo Mor, Gerente General de la emisora Rumbera Network Yaracuy 106.5 FM, denunció que en la mañana de este 12 de febrero recibió una llamada telefónica de quien se identificó como Luis Ortega, funcionario de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), quien dijo que estaba en los estudios (junto a dos funcionarios más) y necesitaban conversar con él, a lo cual acudió en aras de ver cuál era la situación, momentos cuando se transmitía (vía telefónica) un programa del diputado a la Asamblea Nacional Luis Eduardo Parra (Primero Justicia).

Al acercarse a la emisora Melo Mor vio que los funcionarios estaban con una computadora portátil escribiendo. Luego de presentarse sostuvieron una conversación en torno a la emisora y documentos legales.

-Me manifestaron que querían revisar una información que ya anteriormente se le había enviado vía correo electrónico y que querían copias de lo allí expuesto y de unas actas. Pero hizo especial énfasis en que le suministráramos el registro de comercio de la comercializadora de la estación también para sacarle copia. Fue entonces cuando se le mostró (para que corroborara que estábamos en regla) la habilitación que está a nombre del Dr. Elorza, quien es el accionista mayoritario, pero no aceptaba lo que le estábamos mostrando, dijo el representante de la emisora.

Melo Mor comentó que los funcionarios de Conatel junto a efectivos de la Guardia Nacional le indicaron que debían ir hasta donde está la planta transmisora. Ellos pidieron apoyo a la Gobernación con un vehículo. Apuntó que al llegar al sitio, tomaron fotos y prosiguieron haciendo el acta.

El Ing. Melo Mor ratificó que la emisora estaba “cumpliendo con todo lo que originalmente le había sido aprobado… pero mis respuestas a sus preguntas, cuando no le satisfacían, aún cuando le hablaba en un tono educado, decía que yo le estaba faltando el respeto y que estaba cometiendo un delito en flagrancia, operando una radio que no estaba permisada legalmente por lo cual podía ir preso”.

-Me amedrentó y pretendía que firmara el acta que estaba levantando sin colocar lo que yo estaba aportando, reiterando consecutivamente que si no firmaba podía ir preso. Nos intimidó y pretendía obligarme a a firmar un acta que hizo a su medida, lo cual no hice, dijo Melo Mor.

Presencia del diputado Luis Parra

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy, Luis Parra se presentó a la emisora para conversar con los citados funcionarios y demandó una explicación de lo sucedido ya que no existía ninguna anormalidad en la estación y como lo señaló el Ing. Melo Mor toda la documentación estaba en regla. Por ello se comunicó con la presidenta de la comisión de medios del parlamento nacional, para dejar todo el procedimiento abierto, con los nombres de los funcionarios de Conatel y de la GNB, y la forma como pretendieron intimidar al gerente general y al personal que labora en la emisora.