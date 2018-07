Gianluigi Buffon fue presentado como nuevo jugador del París Saint Germain

Gianluigi Buffon ha sido presentado este lunes 9 de julio como nuevo portero del París Saint Germain. El cancerbero italiano, ex de la Juventus, ha posado para los medios en el Parque de los Príncipes.

“Nadie me dijo que voy a ser titular a priori. Siempre que he estado en el Parma, la Juventus o la selección me he ganado el puesto como titular en el campo”.

“Tengo 40 años pero estoy en excelente forma física y mental y sé que cuando necesitas tener metas importantes requieres la ayuda de todos. Quiero demostrar que soy un gran portero y estoy seguro que lo haré”.

Matuidi, con quien jugó la pasada temporada en la Juventus, fue el responsable de ir al PSG. “Blaise me animó a venir. Me dijo ‘Gigi, necesitan a alguien como tu en París y estarás bien en ese vestuario y en ese equipo’. Me dio mucha confianza”.

“Me pasé 10 años en el Parma y otros 17 en la Juventus y me había creado una zona de confort. Pero, objetivamente, no me gustan las zonas de confort. Me gustan los desafíos, me gusta cuestionarme, como jugador y como persona”.