Gilberto Correa confesó que padece de párkinson

El animador venezolano Gilberto Correa reveló durante una entrevista con Shirley Varnagy, que hace un año fue diagnosticado de párkinson, siendo esta la primera vez que habla en público sobre su enfermedad.

“Es una enfermedad que tú no produces una hormona que es la dopamina, como la insulina para los diabéticos… menos mal que me diagnosticaron a tiempo. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a las personas que como yo estén diagnosticadas de Párkinson y no saben lo que es”, dijo Correa.

Mal de párkinson es una enfermedad que afecta directamente el sistema nervioso, dificultando los movimientos del cuerpo, y aunque no tiene cura, se puede controlar con tratamiento.

Correa de 74 años de edad, admitió que cuando se enteró de este padecimiento se deprimió varios días, por la odisea de conseguir medicamentos en el país. Pero también destacó que su familia lo ha ayudado en todo momento.