Gimnasia artística cojedeña deslumbró en Nacional de Trujillo

San Carlos.- La selección cojedeña de gimnasia artística tuvo una exitosa participación en el Campeonato Nacional de la disciplina en las categorías de desarrollo y realizado que se disputó en Valera, estado Trujillo. La delegación regional estuvo acompañada de los entrenadores Daniel Farfán, Diannys Ramírez y Brynmys Herrera como delegada. El evento contó con la participación de los estados Carabobo, Zulia, Miranda, Anzoátegui Guárico, Distrito Capital, Lara. Portuguesa, Táchira, Miranda, Cojedes, Trujillo, Monagas, con un aproximado de 400 atletas.

Los cojedeños destacaron en la categoría 6 años desarrollo por medio de Betania Villanueva al obtener el primer lugar en manos libres, en salto y tercero en All round; Nazareli Rojas obtuvo el segundo puesto en salto y quinto en all round; Koner Cuello en la modalidad 7-8 masculino se alzó con cuatro medallas de oro en las pruebas de barra fija, barra paralelas, hongo y all round, así como tres medallas de plata en anillas, manos libres y salto para coronarse campeón absoluto de su categoría.

Asimismo la atleta Mariana Sandoval en la categoría 7-8 alcanzó el segundo peldaño en salto, y quinto lugar en piso; Nicol Cacique en 7-8 desarrollo obtuvo el cuarto lugar en salto, mientras que Paola Valentina Arcia en la modalidad 9-10 años se alzó con el cuarto puesto en salto y quinto en manos libres.

La familia del Club de Gimnasia Artística “Gimnastic” agradecen a la gobernadora Margaud Godoy, y todo su equipo integrado por el comandante Ulises Fermín, Mary Carmen Moreno y la presidente de Indeporte, Ingrid Pérez por toda la colaboración para que la selección de Cojedes pudiera viajar a Trujillo y participar en la actividad, así como a los padres y representantes.

Por último esperan que siga el apoyo por parte de las autoridades, ya tendrán compromisos para finales de noviembre y principios de diciembre en los estados Zulia y Mérida por lo que esperan poder asistir y continuar dejando en alto el nombre de Cojedes en todo el territorio nacional.