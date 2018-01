Globovisión despidió a Alba Cecilia Mujica tras comentario por la muerte de Óscar Pérez

La periodista Alba Mujica, fue despedida del programa “Mujeres En Todo”, transmitido por Globovisión, luego que expresara su opinión sobre el caso del expolicía Óscar Pérez, abatido el pasado lunes 15 de enero.

A través de su cuenta social en Twitter, manifestó que se encuentra “muy triste” por la noticia, y no “tiene palabras” para expresar su “indignación solo por hacer mi trabajo y decir la verdad”.

Mujica, en su programa se refirió no solo a los caídos durante el operativo, sino a que situaciones como las ocurridas este 15 de enero “no deben repetirse más nunca en el país”. “Lo que ocurrió ayer (lunes) fue ni siquiera dar oportunidad a decir me entrego, aquí estoy, permítanme a que me procesen, como pasó en tiempos pasados con este gobierno”, dijo la periodista.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (Sntp), en la mencionada red social, indicó que el despido de la periodista es de manera “injustificada”. Sntp expresa su solidaridad con Alba y “nuestro apoyo en la búsqueda de justicia“.

Cabe destacar que, el ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol informó el martes que fueron abatidos Daniel Enrique Soto, Abraham Agostini, José Díaz Pimentel, Jairo Ramos, Abraham Ramos, una mujer por identificar y el líder del grupo Óscar Pérez, a quienes acusó de “terrorismo”; también informó sobre la muerte de dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).