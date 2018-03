Glorias Deportivas exigen una sede acorde para entrenamientos de atletas de lucha olímpica

Jesús Santana, Onorio Peroza y Gabriel Arévalo, exatletas de alto rendimiento de la disciplina de lucha olímpica, expresaron su preocupación, debido a que actualmente muchos niños, niñas y adolescentes practicantes de este deporte no tienen un local apropiado, conforme a su situación socioeconómica.

Las glorias deportivas cojedeñas aseguraron que tienen el gimnasio de lucha “Dubilicio Figueroa Zapata”, ubicado en la Villa Olímpica, pero se encuentra bastante retirado de la ciudad y hay que destacar que es una disciplina de cuerpo a cuerpo en su mayoría es asumido por muchachos de zonas populares, y se les “hace engorroso” el traslado para sus entrenamientos.

Agregaron que el profesor Ramón Chirinos, tenía un espacio en el gimnasio “José Tadeo Monagas donde daba sesiones y logró conformar varios equipos de gladiadores entre jovencitos y jovencitas, que han obtenido medallas en competencias nacionales, pero en este recinto realizaron trabajos de remodelación, y al culminarlos le quitaron lugar de prácticas de estos futuros prospectos deportivos, dejándolos a la deriva, situación que viola su derecho al deporte.

“Hemos desarrollado varias peticiones a la jefatura encargada de Indeporte para que las colchonetas sean esterilizadas y reubicadas en un lugar acorde a las capacidades de los atletas, y hasta la fecha, no tenemos respuesta satisfactorias e incluso los vecinos de la comunidad Los Samanes II, sector manga de coleo, ofrecen una instalación con las condiciones idóneas para la práctica de la lucha olímpica, pero el local tiene problemas con las puertas y otros detalles que necesitan ser reparados, y las autoridades competentes no avizoran una solución inmediata”, expresaron los ex atletas cojedeños.

Es por esto que alegan que la Carta Magna en el artículo 111 establece que todas las personas tienen derecho al deporte como actividad que beneficia la calidad de vida individual y colectiva. Por lo que la educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia.

También la Ley Orgánica de Deporte y Actividad Física y Educación Física, en su artículo 15 numerales 2 y 11 certifica que los atletas tienen el derecho de desarrollarse en la disciplina de su preferencia y acceso a centros equipados con la tecnología necesaria para su adecuada preparación. Por último dijeron que aún mantienen las esperanzas de que esta irregularidad pueda solucionarse lo más pronto posible.