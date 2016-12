Gobierno de Maduro representa una tragedia

Luisana Suárez

San Carlos, diciembre 20.- Gilmer Rengifo, dirigente de Acción Democrática (AD), aseguró que este gobierno representa una verdadera tragedia y una pesadilla para los venezolanos, pues aseguró que este “régimen” no tiene idea de cómo conducir un país que lo ha sumergido en total atraso.

De esta manera, el dirigente político pidió la renuncia de Maduro, porque no representa al pueblo de Venezuela. Indicó que es injusto ver cómo el venezolano pasa penurias para conseguir alimentos y otros servicios, sin que el Ejecutivo muestre intención de prosperar o buscar solución inmediata a estos problemas.

Dijo que a estos gobernantes les falta seriedad en la conducción del país y lo único que ha hecho es llevarlo a un colapso económico, social y político total. Mientras que el rechazo popular a esta pésima gestión cada día cobra más fuerza.

Destacó que al venezolano se le ha dado en lo más sagrado que es “el estómago y en el bolsillo”. Aseguró que en pleno siglo actual, no es para que las personas estén dando trastazos, pero lo más triste, es ver que el gobierno no establece acciones concretas para recuperar el país, por el contario, la ineficiencia, indolencia e indiferencia es la mayor referencia.

Resaltó que mientras el régimen siga nada va a mejorar ni cambiar y el país no va a progresar, porque no hay voluntad política para ello. Indicó que están “enfrascados” con un modelo fracasado llamado socialismo (o comunismo), que no tiene cabida en ningún lugar del mundo y solo promueve la pobreza, el atraso y la miseria.

Lamentó que la nueva generación sea víctima de las equivocadas acciones de estos bárbaros que reiteradamente cometen errores sin remedio alguno y a la vez constituye como un plan macabro dirigido a la resignación del venezolano.

Ante este fracaso de Maduro los venezolanos quieren un cambio, el cual vendrá a abrir las puertas al progreso, el derecho a vivir mejor, la tranquilidad en la familia, sin angustia, atropello y sin sometimiento alguno.