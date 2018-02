Gobierno debe dar respuesta al colapso del transporte público en Tinaquillo

ESPECIAL.-

Tinaquillo.- El ex alcalde de Tinaquillo, Ing. Carlos Ortega Perdomo (COP) denunció el grave colapso que viene sufriendo el servicio de transporte público en Tinaquillo, donde las paradas se atiborran de gente y las unidades colectivas “brillan por su ausencia”, ya que la crisis económica está haciendo sus efectos aceleradamente también en esta área.

-El desplazamiento de personas desde cualquier parte de Tinaquillo se hace muy difícil porque progresivamente han ido mermando las unidades que estaban trabajando, ya que los precios de los cauchos están “por las nubes”, al igual que el aceite para motor, las baterías, los repuestos en general, debido a la hiperinflación que ha generado las políticas económicas equivocadas de este nefasto gobierno, dijo COP.

Explicó el declarante que cada vez más se hacen largas colas en las paradas de los diferentes puntos de la ciudad debido a la merma de unidades en servicio. Esto genera malestar en hombres, mujeres y niños que deben desplazarse internamente en la ciudad para sus obligaciones de trabajo, estudio, diligencias personales, compra de medicinas y alimentos, etc.

Se ha observado como se venido proliferando el uso de camiones no aptos para el traslado de pasajeros, pero son la única alternativa que tiene el pueblo. A través de camiones de estacas, volteos, camionetas pick up, 350, 750, camiones cava, se cubren rutas de pasajeros, lo cual no brinda seguridad, no está permitido por la ley y no es justo para un pueblo que trabaja tanto, señala COP.

Por eso hizo un llamado a las autoridades municipales, regionales y nacionales, para que busquen solución inmediata a la crisis del transporte y dejen de manipular tanto a los sectores humildes para que se traguen los discursos evasivos de responsabilidades que están acostumbrados a emitir, echándoles la culpa a otros por lo que es simplemente el resultado de su ineptitud.

Los tinaquilleros merecen un mejor trato. Familias enteras deben desplazarse diariamente hacia San Carlos, Tinaco, Macapo, Vallecito, Valencia, y no cuentan con un buen servicio. Es hora de que alguien de la cara ante esta semejante crisis nunca vista. El pueblo aguanta pero se cansa y cada día se le suman más y más problemas, porque no sólo es el transporte sino que deben sufrir a diario el problema de la compra de gas doméstico, los cortes drásticos del servicio de energía eléctrica, la falta de agua, la ineficiencia del aseo urbano, el deterioro de la vialidad, la delincuencia alborotada, el mal estado de las escuelas, la falta de alimentos y medicinas, el alto costo de la vida y muchos más, terminó diciendo COP.