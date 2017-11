Goicoechea aclaró que pensar distinto no es sinónimo de traición

El candidato a la alcaldía del municipio El Hatillo, Yon Goicoechea, pidió disculpas a la Mesa de la Unidad y a su partido, Voluntad Popular, por la decisión de postularse a los comicios de la mano de Avanzada Progresista porque, aunque se manifiesta respetuoso de las normas de la tolda naranja, hay una posición electoral que no comparte, “una diferencia táctica”.

“Veo con preocupación el tono al que ha llegado este debate dentro de la oposición, no podemos creer que los que piensan distintos son traidores. Hay mucha gente que quiere votar dentro de esos partidos”, aseguró.

Goicoechea cuestiona la postura opositora en cuanto al tema y se pregunta cuál será la actitud de la alianza de cara a los comicios presidenciales, por lo que insta a los dirigentes a actuar con madurez y rescatar la opción del voto.

“¿Hay fraude? Sí, sí hay, ¿Hay condiciones electorales que hacen imposibles ganar en algunas partes del país? Sí, si las hay. Hay que luchar por las condiciones electorales (…) Esos argumentos son válidos, pero también lo es la preservación de los espacios”, expresó.

De ganar la alcaldía de El Hatillo, Goicoechea hará una gestión humanitaria, porque los alcaldes “no vamos a tener plata para nada, no se respetarán las competencias, pero podemos trabajar por los ciudadanos, para que no se muera ni una persona por medicinas en el municipio, y eso, sin presupuesto, se puede lograr”. Aseguró tener buena relación con la agrupación política que le dio el espaldarazo para participar en las municipales; sin embargo, aclara que no milita en sus filas ni está metido en la campaña presidencial de Henri Falcón.