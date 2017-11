Goicoechea: Hay que preservar los espacios

CARACAS.- El dirigente del partido Voluntad Popular, VP, y aspirante a la Alcaldía de El Hatillo, Yon Goicoechea, en entrevista con Anna Vaccarella en el programa En Sintonía, expresó que tenía una diferencia táctica con su partido Voluntad Popular con respecto a las elecciones municipales, pero no con su proyecto y el liderazgo de Leopoldo López.

“Luego de un año y dos meses preso en el Helicoide, ya no tengo retorno pues esta es la vocación de mi vida, esto es lo que yo quiero hacer y siempre que haya la oportunidad para pelear por la libertad y la democracia, yo me quedo en este país consciente de las grandes dificultades por la que estamos pasando”, manifestó el abogado.

Destacó que aceptar la postulación de su candidatura a la Alcaldía de El Hatillo por el partido Avanzada Progresista, no quiere decir que se trate de una separación de Voluntad Popular, aunque no reciba su apoyo.”Yo no he sido parte de esta decisión de no participar en las próximas elecciones pues yo me encontraba preso, y me es difícil no ser coherente con lo que yo he hecho”, resaltó.

“Tenemos que preservar los espacios porque de no ser así, nos vamos a arrepentir, tenemos que ser coherentes con lo que hemos venido diciendo, y mantener la idea de que es el momento de luchar. Aspiro que en el procedimiento interno de VP de expulsarme, se me permita argumentar y presenta mi defensa”, manifestó el dirigente político.