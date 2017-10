González: Estamos exigiendo que se haga una auditoría externa

CARACAS.- El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática está exigiendo que se haga un auditoría externa que permita aclarar los resultados de las elecciones de gobernadores de este domingo 15 de octubre. “En Bolívar hay forjamiento de las actas, se transmitieron unos resultados y las actas dicen otros resultados”.

En el programa Primera Página que transmite Globovisión, González dijo que necesitan que haya un órgano electoral que tenga la credibilidad necesaria y que no impida que los venezolanos voten libremente. “Ellos cometieron un delito electoral, no hay un artículo de la ley que no hayan violado”.

Respecto a la exigencia de que los gobernadores opositores electos deban juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), González dijo que ley dice lo contrario porque son unas elecciones convocadas por la Constitución.