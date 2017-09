Grandes colas por falta de efectivo en los bancos de San Carlos

Alexander Olvera

San Carlos.- Los bancos de San Carlos amanecieron con gran cantidad de personas, quienes intentan ingresar a las taquillas, para buscar dinero así como de las personas de la tercera edad que deben cobrar sus pensiones. La falta de efectivo hace que las instituciones bancarias colapsen por la presencia de clientes en sus instalaciones.

Los cajeros electrónicos no son surtidos a tiempo ni con la cantidad suficiente lo que conlleva a que el dinero se termine muy rápidamente. Se conoció que algunos de las entidades bancarias han disminuido el monto diario de cada transacción.

Hermes Troconis, quien es pensionado del Seguro Social, dijo que se encontraban desde la madrugada en el Banco Banesco y pasadas las 12:00 del mediodía no había dinero para el pago. Dijo que se encuentra en la cola desde la madrugada y han visto a personas salir con remesas de dinero.

Troconis expresó que han personas que están desde el día anterior, para tratar de cobrar su dinero. “Allí nadie dice nada, no ha salido la gerente ni ninguna autoridad a decir qué es lo que pasa. Nosotros merecemos una respuesta de las autoridades, no es justo que nos digan que ahora no hay dinero cuando el presidente Maduro, ordenó el pago de los jubilados”. En otros bancos de la ciudad como el Bicentenario y Venezuela, se observó gran número de personas en las puertas, para tratar de ingresar. Es necesario señalar que no es la primera vez que los jubilados denuncian esta situación, por lo que urge a las autoridades tomar previsiones y realizar los correctivos correspondientes.

Una de las fuentes de un reconocido banco de la entidad, quien prefirió no revelar su nombre, aseguró que no solo faltan billetes de las nuevas denominaciones es el principal problema, tampoco están llegando suficientes piezas con las antiguas denominaciones. Afirmó que no se están surtiendo la cantidad suficiente de billetes y eso afecta todas las operaciones.