Guaidó: A partir del 10 de enero Maduro estará usurpando la Presidencia

Esto en función de la juramentación de Maduro, que se tiene prevista para el 10 enero para el periodo presidencial 2019-2025.

Ayer el Grupo de Lima, con excepción de México, exhortó al mandatario nacional a no tomar posesión del cargo y transferir el poder al Parlamento mientras se convocan nuevas elecciones presidenciales, este pronunciamiento fue respaldado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Hoy, a pocos minutos de ingresar al hemiciclo de sesiones, el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, manifestó que no asistirá a la juramentación de Maduro y que se trata de una posición conjunta que mantiene la Unión Europea.

“En medio del silencio arrancamos este 2019, con un reto sin precedentes, con la responsabilidad de recuperar el Estado de derecho”, señaló el parlamentario. Aseveró que su lucha es por el “pueblo de Venezuela. Cuenten con nosotros. Por Neomar Lander, por Oscar Pérez, por todos los caídos, por quienes se fueron, por quienes aún están presos”. Además hizo referencia a los miles de venezolanos que se han ido del país. “Hoy las madres venezolanas despiden a sus hijos en un terminal, en un aeropuerto y hasta en un cementerio, eso no es justo para nuestro país”. Este sábado quedó instalada la nueva junta directiva de la AN para el período legislativo 2019-2020 tal y como lo establece la Constitución de la República. Resultaron electos los diputados Juan Guaidó, de Voluntad Popular (VP), como presidente del Parlamento; Edgar Zambrano, de Acción Democrática (AD), como primer vicepresidente; y Stalin González, de Un Nuevo Tiempo (NT), como segundo vicepresidente. Tras su salida del hemiciclo de sesiones, Guaidó indicó que en los próximos días estarán anunciando las medidas que tomarán de cara al 10 de enero. El primer secretario es Edison Ferrer de Primero Justicia; y el subsecretario José Luis Cartaya, coordinador de la MUD.

Durante su discurso, Guaidó agregó que seguirán luchando, que “el régimen no pudo comprarnos a todos, no pudo comprar a los partidos políticos que aún permanecen aquí, no pudieron y no podrán jamás”.