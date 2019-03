Guaidó: En vez de traer equipos eléctricos especializados, traen militares extranjeros

El presidente encargado, Juan Guaidó, rechazó este martes que los venezolanos hayan amanecido nuevamente a oscuras producto de una tragedia continuada.

Durante la sesión de la Asamblea Nacional, lamentó que el régimen de Nicolás Maduro no haya traído equipos especializados para atender la represa El Guri, plantas alternativas, ayuda humanitaria sino que trajeron militares extranjeros a suelo nacional, obviado la crisis que sufre Venezuela.

A su juicio, Maduro no confía en los organismos de seguridad del Estado y no le importa que los venezolanos no tengan luz. “Siguen montando ollas y acusando a los dirigentes opositores de las fallas del servicio eléctrico. Pero a pesar de la persecución y el hostigamiento, seguiremos dándole la cara al pueblo de Venezuela y ofreciendo soluciones a sus problemas”.

Para Guaidó este gobierno es tan “inútil, ineficiente y corrupto que tienen una guerra eléctrica imaginaria, que inventaron y la perdieron en 3 días”.

“No dan ninguna explicación sensata, técnica y creíble. Ya cambiaron la versión del ciberataque, ahora es un sabotaje. Cuando ellos tienen militarizados cada uno de las subestaciones eléctricas”, sostuvo.

Anunció que este martes tendrá un nuevo pronunciamiento para brindar detalles sobre el plan libertad.