Guaidó: Se les cayó la mentira del bloqueo con medicinas chinas que llegaron al país

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero, aseguró que “la mentira se le cayó al Gobierno” que preside Nicolás Maduro cuando en la tarde del 13 de febrero se anunció la llegada de 933 toneladas de medicina al puerto de La Guaira procedentes de Cuba y China.

“Dijeron que había un bloqueo que no permitía comprar medicinas y que no había emergencia humanitaria. Vimos a funcionarios en el puerto de La Guaira diciendo que habían llegado más de 900 toneladas de medicamentos. ¿Cuál era el bloqueo? ¿La mentira? No hay bloqueo, entonces. Era que usaban el dinero para robárselo. No era su negocio, sino robarse el dinero. La emergencia no es una caja”, expresó durante un encuentro con el sector de trabajadores.

También aseveró que además de demostrar de que no había bloqueo, el hecho de que llegara medicina al país es que se reconoce que hay crisis sanitaria “porque tuvieron que traer la medicina”.

Insistió que el problema en Venezuela va más allá de “izquierdas o derechas” sino que es un tema humanitario, al tiempo que señaló que mientras se da el debate en el país, se estudia en la OEA la posibilidad de aprobar la recaudación de $100 millones de ayuda humanitaria para enviarla a nuestra nación.

“La ayuda humanitaria entra sí o sí”, expresó al tiempo que señaló que el gremio de transportistas se ofreció a llevar a los voluntarios para buscar los insumos en la frontera, a sabiendas que queda menos del 10% de unidades operativas.

Saludó la incorporación de Curazao en el esfuerzo internacional al permitir que se instale un centro de acopio par insumos. También dijo que se están haciendo los trabajos que tengan que hacerse ante “un régimen que se olvidó de todos”.

Hizo un exhorto al Ejecutivo al decirle que “el juego cambió” y que “la usurpación cesa sí o sí, determinada y decididamente en todo el país”.

Por otro lado, expresó que los venezolanos “no piden nada regalado” y que lo que quieren es poder vivir “dignamente” con el sueldo que devenguen. En ese sentido, prometió hacer respetar las tablas y reivindicaciones salariales por las que se ha peleado durante años en cada gremio.

Lamentó la situación por la que están pasando las personas de la tercera edad en el extranjero, que “muchos están en situación de indigencia”. Dijo que en la actualidad es difícil vivir con dos millones por ciento de inflación. Además habló de promulgar leyes que favorezcan a los trabajadores y que el Gobierno actual no ha querido hacerlo.

Con información de Tal Cual