Guanipa: Allup trató de persuadirme para que me juramentara ante la ANC

Juan Pablo Guanipa, gobernador del Zulia, aseguró este martes que el secretario de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, trató de persuadirlo para que se juramentara ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente.

“Con responsabilidad digo que Ramos Allup trató de persuadirme para que me juramentara ante la ANC”, expresó el mandatario regional en una entrevista realizada por Diana Carolina Ruiz‏ para el programa “El Toque de Diana”.

Guanipa reveló que sostuvo una reunión con Ramos Allup y el resto de los gobernadores de la oposición, en la que el dirigente de Acción Democrática trató de convencerlo. “Yo creo que cada quien debe asumir la responsabilidad de sus actos; tiene que hacerlo con toda dignidad”, expresó el gobernador.

El dirigente de Primero Justicia considera que debe haber una reestructuración en la Mesa de la Unidad Democrática.

“Todo es posible, aunque han dicho que no me puedo juramentar yo lo voy a hacer. No puedo juramentarme ante un organismo que quiere lavarse las manos”, sentenció Guanipa.