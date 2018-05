Guanipa: “Maduro debe pedirle perdón a Venezuela por la tragedia a la que ha sometido al país”

Alexander Olvera

San Carlos, mayo 9.- (Las Noticias de Cojedes).- Los diputados a la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, Juan Miguel Matheus visitaron en estado y se reunieron con los pacientes renales del Centro Nefrológico Cojedes donde se escucharon las penurias que atraviesan las personas que tienen esa condición en la entidad y recogieron la angustia de las personas que sienten que esa vida de puede perder porque no hay insumos para las diálisis.

Guanipa dijo que un paciente que tiene insuficiencia renal no puede esperar. “El gobierno de Maduro le dice a estos pacientes que tiene que esperar. Esta realidad de Cojedes se repite en toda Venezuela donde no hay medicinas, ni insumos en los hospitales del país, así como alimentos, la gente no tiene ni que comer y lo que hacen es aumentar los sueldos lo que hace que se dispare la inflación y los venezolanos no pueden comprar ni un kilo de carne”.

“Maduro debe retirarse y pedirle perdón a Venezuela por la tragedia a la que ha sometido al país. Este sinvergüenza que controla el poder electoral invita a una farsa el 20 de mayo. Nosotros anunciamos con toda responsabilidad que no vamos a participar en este simulacro que no es una verdadera elección. Estamos de acuerdo con la mayoría de los países del mundo que anunciaron que no reconocerán la farsa del 20 de mayo”, sostuvo Guanipa.

Mencionó que a partir del 20 de mayo, comienza la lucha por la reconstrucción del país y recorrerán todos los rincones de Venezuela para presionar y que este mismo año se cambie en CNE y haya elecciones abiertas y transparentes. Del mismo modo, responsabilizó a Maduro de la crisis generada en el país, donde lo único que le importan es permanecer en el poder.

Los parlamentarios también sostuvieron un encuentro con la estructura de Primero Justicia en la entidad, para debatir la coyuntura política que atraviesa el país y las acciones que emprenden desde el Frente Amplio Venezuela Libre para recuperar la democracia en Venezuela.