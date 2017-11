Guanipa reiteró que quieren enjuiciar de forma arbitraria a Freddy Guevara

Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional y Secretario General de Primero Justicia, reiteró que el gobierno quiere perseguir y enjuiciar de forma arbitraria a Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Durante una rueda de prensa del partido Primero Justicia, Guanipa señaló que la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del 3 de noviembre, de allanar la inmunidad parlamentaria de Guevara, es un atentado contra la libertad de Venezuela.

Indicó que el TSJ no dio oportunidad al diputado Guevara de defenderse ante la anulación de su inmunidad y la prohibición de salida del país.

“Irrespetando su inmunidad parlamentaria y generando una situación de flagrancia que no existió en ningún momento porque Freddy Guevara no ha cometido ningún delito, no es otra cosa que un atentado contra la libertad en Venezuela y en contra de la única institución legítima que existe en el país que es la Asamblea Nacional”, expresó el parlamentario.