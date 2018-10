Guerra: 75% del presupuesto para 2019 no se destinará al gasto social

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, consideró inviable que el 75% del presupuesto aprobado para el 2019 sea destinado al gasto social, esto motivado al proceso inflacionario que se está viviendo en el país desde hace varios años.

“No hay política social con hiperinflación. La hiperinflación es la destrucción de la capacidad adquisitiva de una moneda, no hay política social que valga. (…) Esto es mentira, es un presupuesto basado sobre una premisa falsa”, afirmó el parlamentario en una entrevista ofrecida a Unión Radio.

El Gobierno presentó este martes el Proyecto de Ley del Presupuesto para 2019, el cual será de 424.939.016 Petros, lo que equivale a 1 billón 529 mil 780 millones de bolívares soberanos, asegurando que tres cuartos de esto será únicamente para políticas sociales.

“No es mucho porque depende de la inflación y ahora parece mucho porque son un montón de ceros”, fue la respuesta del miembro de la comisión de Finanzas de la AN.

El economista aseveró que mientras no haya financiamiento externo no habrá soluciones a la grave crisis que se está viviendo, al momento que descartó que el Petro abra las puertas a un posible entendimiento internacional, aunado a que los últimos dos presupuestos no han sido presentados ante la AN, generando que los mercados exteriores no procedan al préstamo de divisas debido a que este no cuenta con la aprobación legislativa constitucional. “Ellos violaron la ley y ningún organismo multilateral, ni la banca de inversión, ni ningún ente que preste dinero lo va a poner en un país si no está basado en una ley”.

“Para acceder al mercado mundial no se necesitan Petros, necesita confianza (…) Tenemos $ 7 mil millones en incumplimiento de pagos, default, si no paga lo que debe nadie le va a prestar”, expresó Guerra.