Guerra afirma que el Petro es la emisión de una deuda pública

CARACAS.- El integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, afirmó que lo que se está haciendo en Venezuela con el Petro no es una criptomoneda. “Las criptomonedas no las emiten los gobiernos y no hay ninguna que tenga como respaldo un activo mineral .”

En el programa Primera Página que transmite Globovisión, Guerra afirmó que el Petro es una deuda pública porque el barril de petróleo está bajo. “La Constitución es clara y la ley de hidrocarburos en el sentido que la reservas no pueden ser dadas en garantías en ningún tipo”.

El diputado Guerra dijo que la creación de la criptomoneda buscar saltar el protocolo establecido en las leyes venezolanas y reiteró que cualquier deuda pública debe estar autorizada por el parlamento.

El economista calificó de “altamente riesgosas” las criptomonedas por la capacidad de perder su valor en cuestión de semanas y no tener un sistema claro de regulación.