Guevara: Tomamos la decisión de no regalarle un rehén más a Maduro

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró este martes que no será un rehén más del régimen de Nicolás Maduro.

“Señor Nicolás Maduro lamentablemente para usted le digo que hemos tomado la decisión de no ofrecerle y no regalarle un rehén más que usted pueda usar para su tráfico humano de esperanza. No caeremos más en ese juego y no le daremos más herramientas para que usted atente contra los demócratas”, expresó el parlamentario en un video publicado por las redes sociales.

El video fue grabado días atrás y Guevara pidió a Voluntad Popular que fuera publicado cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “diera un paso más”.

Este lunes la ANC autorizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a abrir un juicio en contra del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. “Lamentablemente era previsible que íbamos hacia ese camino. Desde finales del año pasado Maduro me ha amenazado con cárcel”, agregó.

Guevara es acusado porque presuntamente “incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir”. Estos delitos incriminados por la Fiscalía, presidida por Tarek William Saab, fiscal general designado ilegalmente por la ANC.

“Yo sí llamé a la protesta, yo sí llamé a la calle y creo en la desobediencia civil, la convoqué y la volveré a convocar y jamás van a poder hacer creer ni a mí ni a los que estuvimos en la calle ni a la comunidad internacional que nosotros somos los culpables de que ustedes (Gobierno) asesinos sean los que nos maten”, expresó el dirigente opositor, quien enfatizó que la población venezolana está clara de quiénes son los asesinos y los responsables de la represión en las protestas. Guevara se encuentra refugiado desde este sábado en la residencia del embajador chileno en Venezuela, luego de recibir amenazas que podrían afectar su integridad.