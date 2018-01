Gustavo Aguado: Yo no soy chavista, yo soy venezolano

El líder de la súper banda de Venezuela Guaco, Gustavo Aguado, afirmó que no es “chavista”, simplemente es un venezolano. “A mi no me pueden vincular con los chavistas bajo ninguna especie. Yo no soy chavista. Soy venezolano“, reconoció Aguado.

Además, explicó que él también padece de todas las carencias por las que pasa la nación.

“Te levantas en la mañana y se te dificulta conseguir tus necesidades de alimentación. ¿Te contenta no conseguir las medicinas? En mi caso para mi tensión. O es que a mí me fascina, me encanta esa carencia. Tienen que entender por deducción lógica a mi no me pueden vincular con los chavista“, puntualizó.

Recordemos que la agrupación nacional ha sido criticada por tocar en eventos patrocinados por representantes del Gobierno.