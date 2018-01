Guzmán: La Criptomoneda no representa una solución a la situación económica del país

El representante de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional(AN), Rafael Guzmán aseguró que la creación de la Criptomoneda Petro no facilita una solución a la situación económica que atraviesa el país. “El Petro no es ninguna Criptomoneda. Eso es una emisión de una deuda digital basada en los recursos de todos los venezolanos”.

En entrevista radial, Guzmán señaló que el gobierno nacional no debe seguir adquiriendo deudas internacionales sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

“Es una realidad que no se puede esquivar porque está escrita en la Constitución”, manifestó.

Además, el parlamentario insistió en que Venezuela atraviesa “un proceso de hiperinflación y que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está endeudada por las políticas erradas del ejecutivo”.

Por último, consideró que el Ejecutivo debe desmontar el control cambiario y dejar de imprimir dinero inorgánico. “Necesitamos ayudas de organismos multilaterales y afianzar las relaciones comerciales con los principales socios internacionales”.