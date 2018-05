Habitante de Arizona denunció falta de mantenimiento en canal de desagüe

ARTURO RODRÍGUEZ

San Carlos, Mayo 30.- (Las Noticias de Cojedes).– Un habitante del sector Arizona, en San Carlos, estado Cojedes, se dirigió a este medio de comunicación con la intención de denunciar publicamente la falta de mantemiento al canal de desagüe de la comunidad, situación que ha traído diversos problemas a los vecinos de la zona.

Manifestó lo siguiente: “Desde hace aproximadamente 12 años ninguna cuadrilla municipal ha realizado mantemiento al canal de desagüe de la comunidad Arizona, tanto así que la última vez fue cuando Chuy Betancourt era alcalde”.

Indicó que para un eficaz mantenimiento se necesitan vehículos y maquinas especiales que realicen el trabajo, “sabemos que es una competencia de la alcaldía, los habitantes no podemos realizar el trabajo de manera rudimentaria con nuestras herramientas porque el resultado no seria eficaz”.

Señaló que el problema se agudiza en los dos kilómetros del canal que no están embaulados, “adyacente al canal sin embaular se encuentra un cacerío que se inunda constatemente, ya que toda el agua que recorre los canales de la ciudad tienen como destino esa zona”.

Al final, exhortó a Margaud Godoy, gobernadora del estado Cojedes, y a Rafael Alemán, alcalde del municipio Ezequiel Zamora, a tomar cartas en el asunto y resolver la situación. “El alcalde estuvo hace un mes en Arizona y solo realizó promesas que aun no ha cumplido, creo que si él viviera allá ya hubiera resuelto, pero como no es así, no creo que tenga mucho interés en resolver con celeridad el problema”.

Las calles del sector Arizona de San Carlos se inundan constantemente. Foto: Twitter