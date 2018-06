Habitante de Simón Rodríguez denunció que no recibe Bolsa CLAP

Arturo Rodríguez

San Carlos, junio 28.- (Las Noticias de Cojedes).- Mabel Telleria, habitante de la comunidad Simón Rodríguez, en San Carlos, estado Cojedes, denunció que no recibe la bolsa de comida del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Telleria, señaló que en la comunidad se han negado a censarla: “Las jefas de comunidad me dicen que no me censarán ni asignarán la bolsa porque ya realizaron el censo que fue enviado a la oficina del Clap”.

Informó que se dirigió a la oficina del Clap, pero solo le informaron que debe esperar que alguien se vaya de la comunidad para poder recibir la bolsa.

Al final, pidió a Margaud Godoy, gobernadora del estado Cojedes y a Rafael Alemán, alcalde del municipio Ezequiel Zamora, a revisar su situación y tratar de solventarla, ya que está embarazada y su esposo se encuentra desempleado.