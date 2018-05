Habitantes de El Pao denuncian inseguridad desbordada en la zona

ROSEDEL CAMPO.

San Carlos, mayo 10.- Agricultores, ganaderos y habitantes de los caseríos Zambrano, Playón, Laya, Placeres y Montañita, entre otras comunidades del municipio Pao, denunciaron que ocurren constantes hechos, en los que son afectados por organizaciones criminales que los despojan de sus pertenencias.

El ciudadano Pablo Abreu, comentó que, en los últimos meses, sembrar una mata de yuca se ha vuelto angustiante pues los antisociales roban las raíces aun sin estar listas para su consumo. Aseveró que si tienen ganado, los malhechores se los descuartizan para así poder cargar con la carne que luego la venden clandestinamente.

Mencionaron que la delincuencia afecta la producción general del campo, pues los vándalos les han robado insumos, equipos de trabajo (discos de rastras), bombas de agua, entre otros enseres indispensables para las labores diarias en las fincas.

Aunado a eso mencionó que los malvivientes hacen de las suyas a cualquier hora del día, en las diferentes comunidades de la jurisdicción. Indicó que los ladrones se introducen a las casas, amarran y amordazan a las víctimas, para así llevarse todos los objetos de valor.

Abreu aseguró que la situación se ha vuelto insoportable, por lo que en reiteradas oportunidades han solicitado la presencia de las autoridades policiales, quienes no acuden a los lugares donde ocurren los acontecimientos, porque no tienen patrullas disponibles. Sostuvo que ya no saben qué hacer, porque la actuación de los sujetos no identificados, cada día se perfecciona más y la comunidad tiene miedo por su integridad física.

En tal sentido hizo un llamado a los organismos de seguridad a patrullar las zonas agrícolas, para detener a estos vándalos inescrupulosos que tienen en zozobra a la colectividad.