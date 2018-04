Habitantes de Udesur exigen que les reconozcan sus viviendas

César Hurtado

San Carlos (Las Noticias de Cojedes). – Evelin Durán, habitante de las casas ubicadas en la Universidad Deportiva del Sur (Udesur) denunció que tienen ocho años viviendo en las residencias dentro de las instalaciones de la Universidad y ahora los quieren desalojar del lugar “como que si fuéramos unos perros”. Estas viviendas fueron otorgadas en el gobierno de Teodoro Bolívar con una documentación firmada por el ex gobernador.

Comentó Durán que las casas estaban deterioradas y entre todos los vecinos las acomodaron para así poder habitarlas, ya que no contaban con un hogar digno. “Ahora el gobierno regional nos dice que tenemos que salir de aquí como si el documento no valiera, nos quieren reubicar en unas viviendas aquí dentro de la universidad que se están cayendo, donde consumen droga, violan y matan. No queremos cambiarnos de sector, somos quince familias que de verdad necesitamos nuestras viviendas.”

Durán resaltó que no saldría de su casa porque no quería quedar en la calle o vivir arrimada en casa de sus padres. Exige que los dejen viviendo allí tranquilos o que los reubiquen a unas viviendas en las que ellos se sientan cómodos y tengan mayor seguridad ya que todos tienen niños menores y temen por lo que les podría suceder.

Finalizó diciendo: “hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y al ente con competencia para que tomen cartas en el asunto y nos den una respuesta concreta de qué harán con nosotros”. Agregó que de no ser atendidos tomarán acciones de calle.