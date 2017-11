Habitantes del sector Barrio Nuevo de Mapuey denunciaron irregularidades

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Desde hace más de dos años residentes del sector Barrio Nuevo de la localidad de Mapuey, ubicada al suroeste de la capital cojedeña, han venido denunciando las pésimas condiciones en las que viven, sin embargo, hasta la fecha, aún no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, así lo dieron a conocer vecinos de la zona que decidieron mantener su identidad bajo perfil.

Manifestaron su inconformidad con la tardanza que afrontan en el incumplimiento del tiempo establecido para recibir las bolsas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), además resaltaron la falta de luz de forma constante los sábados y domingos, de igual manera, la ausencia de bombillos en los postes eléctricos, también la desaparición de un médico en el ambulatorio, “a la buena de Dios” para el momento en que suceda alguna emergencia, expresaron disgustados los vecinos de la jurisdicción.

No obstante, otras de las causas que afecta el sector Barrio Nuevo de Mapuey, es el desborde del río cuando llueve, evidentemente por falta de mantenimiento, que ocasiona que las casas se inunden, igualmente hace falta el asfaltado de las calles, la construcción de casas por parte del gobierno, no obstante, la mejora del sistema de aguas blancas, y la inclusión de patrullas y funcionarios públicos de seguridad, puesto que no hay quien vigile la zona, siendo esta, una de las de más alto índice delictivo en la región, puntualizaron los residentes.

Finalmente, instaron por hacer un llamado al gobierno y los entes públicos del estado a no olvidarse de localidades como esta del sector Barrio Nuevo de Mapuey, puesto que son ciudadanos también y ameritan la ayuda por parte de los diferentes organismos y de este modo poder progresar como colectividad.