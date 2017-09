Harán 5 auditorías a primarias de la MUD

Al igual que el Poder Electoral, la comisión especial de primarias de la Unidad Democrática efectuará cinco auditorías al proceso interno, pautado para el 10 de septiembre, y en el que compiten 58 candidatos.

Las primarias serán en 19 estados porque los partidos de la MUD lograron consenso en 4 entidades: Carabobo, con Alejandro Feo La Cruz (Proyecto Venezuela); Anzoátegui, con Antonio Barreto Sira (Acción Democrática); Nueva Esparta, con Alfredo Díaz (AD), y Vargas, con Juan Manuel Olivares (Primero Justicia).

“Las auditorías garantizan la fiabilidad de los resultados”, dijo Jorge Millán (Primero Justicia), miembro de la CEP. Los candidatos y su equipo podrán supervisar la lista de votantes que contiene el Registro de Electores por estado y centro de votación, y los cuadernos de votación, así como tendrán testigos para que hagan la auditoría de los votos y de las actas debido a que el proceso es manual, no automatizado, porque no se solicitó la actuación del CNE.

Los partidos movilizarán su maquinaria el 10 de septiembre, aunque las primarias son abiertas a todos los venezolanos registrados en los 19 estados, que totalizan 14.835.000 personas. Por ahora, solo en Táchira, los 5 aspirantes a las primarias suscribieron un acta compromiso, en la cual expresan su voluntad de acatar los resultados, participar en el comando de campaña de quien resulte ganador, llamar a votar en la tarjeta de su partido y renunciar ante el CNE para que pueda hacerse la sustitución y, si no les permite, explicarán al elector en cuál tarjeta deben votar.

El “15Oct”. El rector Carlos Quintero y el director general de la Oficina Nacional de Participación Política del CNE, Juan Carlos Delpino, se abstuvieron de informar a los representantes de los partidos políticos cuándo se realizarán los comicios regionales. Alegaron que en “las próximas horas o días” se reunirá el directorio electoral y decidirá si los comicios serían es el 15 de octubre o el 22 de octubre. No obstante, el CNE publicó ayer en su página oficial dos avisos; uno de ellos sobre los ciudadanos que no pueden prestar el Servicio Electoral que da como un hecho la fecha: “15OCT Elecciones Regionales”, se ve en la parte superior del anuncio.

“Que digan hora, cuándo y cómo”, exigió el representante de la MUD, Vicente Bello. Dijo que estarán vigilantes para que cumplan las revisiones requeridas y la acreditación de testigos y miembros de las juntas electorales por ser claves para la transparencia comicial.

Bello instó a votar en las primarias de la MUD y en las regionales, no solo por ser un derecho, sino como un mecanismo de presión social al gobierno. “Maduro quiere que no participemos y que no haya elecciones, pero si se suspenden o no se hacen no será por culpa de la oposición. Que el gobierno asuma su costo político porque vamos a elecciones y nuestros candidatos ganarán a los candidatos de Maduro”.

El Poder Electoral informó a las organizaciones que no se usará tinta indeleble, ni laptops para verificar datos en la entrada de los centros de votación, pero sí efectuarán 11 auditorías al sistema electoral a usarse en las regionales. La primera será el 11 de septiembre sobre el software del sistema de votación, con la empresa ExClé S. A. Entre el 20 y 22 revisarán los cuadernos de votación y la data biométrica. Entre el 26 de septiembre hasta 9 de octubre, incluirán programas en máquinas de votación. El 2 y 3 de octubre se audita el sistema de totalización.

El CNE informó que permitirán la verificación ciudadana el día D, de las elecciones. Las huellas se auditarán en noviembre.