Henrique Capriles: Tenemos que reunificar la lucha

CARACAS.- El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, afirmó este lunes que los resultados electorales de este domingo eran previsibles y que el gobierno ”ejecutó su plan para permanecer en el poder”.

”Los resultados no tomaron a nadie por sorpresa, nadie esperaba que el CNE hiciera que su candidato cumpliera las reglas, nadie pretendía que pasara algo más que este golpe contra la democracia”, escribió en una carta pública titulada A nuestro pueblo y que difundió en sus redes sociales.

El dirigente político recomendó leer la abstención como una manifestación contundente del verdadero clima político que se vive en Venezuela.

”La abstención debe leerse como algo que va más allá de la disciplina política: es necesario que empecemos a articular las respuestas de una manera contundente, entendiendo estos resultados como la manifestación de una enorme decepción, pero también como un peligroso caldo de cultivo para la antipolítica”.

Acotó que “hoy, los que votaron y los que no, están esperando que una nueva acción política le dé sentido a la decisión que tomaron ayer. Entonces, nuestro empeño debe estar dirigido en darle al país un rumbo definido en una agenda de cambio. No hacerlo nos conduciría de nuevo a la frustración y eso no permitiremos que ocurra”.

A su juicio, los resultados también demuestran que “el país está agotado y la política no le está dando respuestas a las demandas más urgentes del pueblo”, y agregó que ”un país que está agotado corre el enorme riesgo de terminar convertido en rehén del hambre y la miseria”.

Para Capriles en la dirigencia “debemos hacer valer el gesto político de quienes decidieron no salir a votar y de los que sí fueron, ambos sectores buscaban expresar una posición frente a la crisis y la desesperanza”.

Abogó por la unidad en las fuerzas opositoras y los instó a dejar a un lado los proyectos partidistas. ”Esta unidad a la que me refiero no consiste solamente en recomponer la Mesa de la Unidad Democrática, sino en leer este nuevo escenario que la política nos presenta con responsabilidad y con coraje (…) los invito a que asumamos el compromiso de hacer que aquella idea de Unidad que nos aglutinó hasta ahora evolucione y se convierta en Gobernabilidad”.

”Tenemos que reunificar la lucha y darle sentido. Vamos a preparar a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes y a nosotros mismos para el momento en que seamos gobierno. Vamos a demostrar nuestra capacidad para planificar y para gobernar con firmeza y con justicia. Sólo así podremos recuperar nuestra fuerza y la esperanza de nuestra gente”, sentenció.