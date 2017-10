Hermetismo en postulaciones del PSUV y MUD para las municipales

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Hasta ayer en horas de la tarde, se vivía un gran hermetismo en cuanto a las postulaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Polo Patriótico, así como de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para lo que serán las elecciones municipales; donde dichos candidatos deben inscribirse ante el ente rector hasta este miércoles 1 de noviembre.

Desde el equipo de prensa de este medio, se intentó contactar a los diferentes partidos de gobierno y oposición, sin embargo, no se obtuvo información oficial. Por lo tanto, les presentamos los que serán posibles candidatos según la información recabada de forma extraoficial.

PSUV

Por las diferentes redes sociales, se corrió una lista que según contiene los candidatos que se postularán por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la presentamos a continuación:

*Ezequiel Zamora: Rafael Alemán

*Tinaco: Juan Carlos López

*Tinaquillo: Ali Flores

*Rómulo Gallegos: Yamilet Prieto

*Anzoátegui: Yimmy Suarez

*Pao: José Hidalgo

*Lima Blanco: Juan Mejías

*Ricaurte: Hilcriy Martínez

*Girardot: Orlando Aular

Candidatos de UNT

Desde Un Nuevo Tiempo se manejan las siguientes postulaciones:

*Ezequiel Zamora: Luis Hernández.

*Tinaco: Esteban Ramírez.

*El Baúl: Yovanina Tovar

*Anzoátegui: Marcos Campos.

Candidatos de PASOCO

Asimismo, se pudo conoces que por el partido Socialista de los Cojedeños (Pasoco):

*Tinaquillo: Julio Hernández

*Tinaco: Juan Carlos Zamora

*Ezequiel Zamora: Santiago Alonzo

*Anzoátegui: Isidro Ramírez

*Rómulo Gallegos: Jesús Oviedo

*Girardot: Evelio Herrera

*Pao: Lisseth Oviedo

*Ricaurte: Diana Cazorla

*Lima Blanco: Sadi Pérez

Partidos que no se postularán

Las direcciones nacionales de partidos como Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Acción Democrática (AD), han decidido no presentar candidatos a las elecciones municipales. Pues consideran que con un Consejo Nacional Electoral como árbitro, en Venezuela no hay elecciones justas. Por ende, han decidido no presentar candidatos y aseguran que no significa abandonar la lucha. Mientras que de Copei se desconoce información.

Independientes a la carga

Sectores independientes del municipio Ezequiel Zamora (San Carlos) plantean la postulación del licenciado Freddy Pizzaferrato a la alcaldía capitalina, a la cual varios partidos estarían dispuestos a colocar su tarjeta en virtud de la seriedad del conocido docente y dirigente magisterial.

Ante esa posibilidad, se estima que en las próximas horas Pizzaferrato haga un pronunciamiento, en virtud de que bien es conocido que este educador sancarleño a través de programas radiales y entrevistas de prensa ha hecho propuestas para un gobierno municipal que impulse la producción y el progreso de San Carlos.

VP expone sus motivos

Desde Cojedes Alexander Mireles, coordinador regional de Voluntad Popular, señaló que tienen planteados ocho (08) puntos, en los que se destaca: 1) Luchar por las necesidades del pueblo. 2) Desconocido absoluta del fraude Constituyente. 3) Salir de la Dictadura 4) Elecciones libres trasparentes y democráticas. 5) No convalidar la dictadura. 6) Conquistar el cambio y la libertad. 7) Afianzar la presión internacional. 8) Reglas claras de lucha interna.

Zavarce desde el exilio

Asimismo, José Antonio Zavarce, líder regional de Primero Justicia, quien manifestó estar en el exilio, expuso que una vez más el régimen dictatorial de Nicolás Maduro pretende seguir embaucando al pueblo, el CNE organismo que ha quedado como una especie de ministerio de elecciones de la dictadura; ha convocado elecciones municipales. Por lo que consideró inadecuado acudir a unas elecciones municipales sin las condiciones mínimas de equidad, pulcritud e imparcialidad institucional para llevar a cabo dicho proceso.

Fechas de postulaciones por el CNE

Juan Contreras, director regional del Consejo Nacional Electoral, recordó que este lunes eran las inscripciones de los candidatos a través del sistema automatizado de postulaciones para que las organizaciones con fines políticos comiencen a cargar los datos de sus candidatas y candidatos, para optar a los cargos de alcalde o alcaldesa.

El día de hoy, martes 31 de octubre y el miércoles 1 de noviembre se deberá efectuar la presentación de las postulaciones antes las juntas electorales respectivas. La admisión o el rechazo de las postulaciones se realizarán desde el mismo miércoles y hasta el viernes 3 de noviembre.

Asimismo, destacó que el acto de escogencia de posición en boleta para las organizaciones con fines políticos nacionales se realizará en la ciudad de Caracas, el próximo martes 7 de noviembre. Las organizaciones regionales escogerán su lugar en la boleta electoral, el miércoles 8 de noviembre, en las respectivas entidades federales.

Se espera que las organizaciones políticas del estado Cojedes, presenten de manera oficial sus candidatos para que los cojedeños puedan conocer de manera oportuna las opciones a la hora de tomar decisión respeto al acto electoral venidero.