Hernández: La juventud no puede estar destinada a la esclavitud de quienes detentan el poder

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Para, José Manuel Hernández, politólogo y dirigente nacional de Juventudes Voluntad Popular (VP), este 12 de febrero se conmemoró la capacidad y el valor de lucha de la juventud venezolana. Dijo que siempre las nuevas generaciones han sido determinantes en la conquista de los grandes cambios históricos en Venezuela. Por ello resaltó que hoy “la juventud no puede estar destinada a la esclavitud de quienes detentan el poder”.

Hernández dijo que actualmente la juventud tiene un mayor compromiso, que es el de honrar ese espíritu libertario heredado por quienes entregaron su vida por una Venezuela libre. “Mi reconocimiento a todos ellos, pero especial a cada joven luchador que ha perdido la vida en manos de la represión estos últimos años”. Agregó que en esta generación priva reivindicar el derecho al alzamiento de la conciencia y rebelarse para detener la opresión.

“Tenemos el derecho de rebelarnos contra quienes sumergen a Venezuela en la terrible situación de no conseguir medicinas, en la penuria del hambre, ese yugo de un gobierno clasista que segrega, ataca y persigue a quienes piensan distinto. Hoy tenemos que decirlo con claridad, como jóvenes, como venezolanos, como creyentes de que podemos estar mejor: nuestra juventud no puede estar destinada a la esclavitud de quienes detentan el poder”, sostuvo el dirigente político.

Admitió que la sociedad venezolana se siente deprimida porque sienten que no tienen salida ante este desastre y ante esa situación hay una juventud dispuesta a dar todo por Venezuela. Destacó que no se puede caer en la desesperanza porque este gobierno no va a ser eterno. Mencionó que hay sobradas razones que demuestran la debilidad de quienes hoy están en el poder, “el gobierno está debilitado, con un modelo insostenible que los acorrala cada día más”.

Aseguró que entre todos van a construir una salida para la situación que atraviesan los venezolanos y es pacífica, electoral y constitucional. Agregó que la gente debe estar dispuesta a asumir la movilización ciudadana como medio de lucha que empuje a la salida del régimen.