Hidrocentro debe solucionar y no incrementar los problemas

Iris Marcelli García

Tinaquillo.- Nubia Hernández, habitante del Sector San Isidro II, específicamente en la calle Las Palmas, casa Nº 210, del municipio Tinaquillo, se presentó a la sala de redacción a fin de denunciar problema grave que presentan con el agua.

“Hace quince días se reventó un tubo de aguas blancas en la calle donde vivo, este tubo tiene más 40 años y el mismo surte del vital líquido a una parte de Valencia y Guacara por lo que los señores de la empresa Hidrocentro llegaron hasta el sitio a solucionar el problema; en el momento en el que realizaban los trabajos el maquinista partió el tubo de aguas negras el cual tiene el mismo tiempo en el sitio.

Destacó que los responsables una vez que terminaron de reparar el tubo de aguas blancas se fueron sin solucionar la falla que dejaron, solo dijeron que volverían luego, ya han pasado más de 15 días y el problema persiste.

Comentó la entrevistada que esto afecta tanto a la comunidad como a su persona mi directamente ya que estas aguas se meten en su casa y ya no soporta el mal olor y suciedad en su residencia. “El día pasado martes 17 me dirijí a las oficinas de Hidrocentro y el ingeniero encargado me dice que debo comprar 1 tubo pvc de 6 plg, cemento y arena, cosa que no me corresponde a mi primero porque no cuento con los recursos y segundo porque a mí no se me partió el tubo”.

Finalmente, dijo la entrevistada que esa fue la respuesta que recibió, por lo que hizo denuncia para que responsables solucione el problema ya que afecta a toda la comunidad en general porque hay niños pequeños y esto puede desencadenar enfermedades.