Hombre asesinó a su ex pareja en Guárico

San Juan de Los Morros, mayo 27.- La capital del estado Guárico fue escenario de un nuevo femicidio que conmocionó a los habitantes de la Rómulo Gallegos, lugar donde ocurrió el asesinato de María José Martínez Barrios, de 34 años.

De acuerdo a versiones cercanas, Martínez sostuvo una acalorada discusión con su ex pareja, quién al parecer se enteró de que la víctima tenía una nueva relación amorosa y en medio de un ataque de celos, pasada la media noche del miércoles, en la vereda 34 del sector 4 de la Rómulo Gallegos, el sujeto llegó a casa de Martínez, donde se produjo una fuerte discusión en la que el victimario la acuchilló hasta quitarle la vida.

Martínez habría decidido culminar su relación con su ex pareja, debido a que sostenía de manera reiterada fuertes discusiones, según versiones de allegados.

El femicida, de 30 años, trabajador de la administración pública, quien hasta este viernes se mantenía huyendo de los organismos de seguridad, según los vecinos era una persona que no ingería licor, no fumaba y se congregaba en una iglesia evangélica. Sin embargo, se presume que era un sujeto inseguro que tras la separación de su ex, no soportó verla con otro hombre y esta situación es lo que al parecer generó el fatídico asesinato.

María Martínez era madre de un adolescente de 15 años, además cursaba estudios de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (Cicpc) se mantienen en la búsqueda del homicida y están alerta ante cualquier denuncia de casos en los que se manifieste el maltrato contra la mujer.

Vale resaltar que este es el tercer femicidio que ocurre en San Juan de los Morros, en las últimas tres semanas. En los dos casos anteriores los asesinos fueron dos hombres de la tercera edad y las víctimas no superaban los treinta años.

En el primer caso, un sujeto de 62 años en medio de una discusión acuchilló y mató a su concubina Yenny Marilis Cortez Herrera, de 30 años. El segundo caso, fue el asesinato de la joven Paola Pérez Flores, de 22 años, quién dio resguardo a una amiga en su hogar y tras intentar defenderla de la pareja, el septuagenario llegó a casa de la víctima y le propinó múltiples puñaladas que la dejaron sin signos vitales en el sitio.

Tres femicidios ocurrieron en San Juan de los Morros, Guárico, en lo que va del mes de mayo.