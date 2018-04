Hoy a muchas familias les cuesta comprar hasta las bolsas del Clap

Iris Marcelli García

Tinaquillo.- (Las Noticias de Cojedes).- Miguel Villegas, dirigente de la localidad, expresó que cada día aumentan más los casos de familias que les cuesta comprar alimentos, primero, por la escasez y segundo, por el alto costo de la vida.

El entrevistado, expresó que es triste ver cómo “todos los tinaquilleros vivimos la realidad de hacer largas colas para comprar al menos dos panes salados, además que su precio está súper costoso, hasta dónde vamos a llegar con esta vida, mientras nosotros pasamos trabajo el Gobierno se dedica a otras cosas absurdas”.

“Hoy comprar hasta las fracasadas bolsas del CLAP es imposible para muchas familias ya que no tienen empleo o simplemente porque el salario nos les alcanza, sin embargo, hacen hasta lo imposible para adquirirla debido que comprar un arroz o una pasta en los mercados o al bachaquero es muy cuesta arriba”.

Continuó diciendo Villegas, que es triste y lamentable ver cómo hay tantas familias empobrecidas, tantos niños desnutridos, hospitales desasistidos, el comercio informal se incrementa en busca de dinero para poder satisfacer las necesidades, un pueblo descuidado sin alumbrado público, el agua no llega, basura en las calles porque el servicio de aseo urbano no funciona como debe ser, pero lo más triste es que no pasa nada, apuntó.