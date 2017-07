Hoy en plaza Manrique de San Carlos todos a orar por Venezuela

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- A las 10:00 de la mañana de hoy, 5 de Julio, se efectuará una misa en la plaza Manuel Manrique de San Carlos, para orar por Venezuela, por la libertad, la paz y la democracia, dijo el padre Oswaldo García (Capochito), quien concelebrará la Eucaristía junto a otros sacerdotes y diáconos de la Diócesis de San Carlos.

La invitación es para el pueblo cojedeño en general, los movimientos de apostolado, todos unidos pidiéndole a Dios por un país donde no haya odio sino amor, donde no haya división sino unión, donde no haya violencia sino paz, democracia verdadera y bienestar para todos.

Los feligreses adorarán a Cristo, cuya imagen del Nazareno estará presente y venerarán a la Virgen de Coromoto, con quienes harán una procesión al culminar la misa desde la plaza Manrique hasta la Catedral.

La iglesia católica de Cojedes hace el llamado a participar al pueblo, con amor, con fe, con respeto, exhortándolo a no llevar propagandas político-partidistas, sino la bandera Nacional e imágenes religiosas.

“Hoy nuestro partido es Venezuela. Por ella pedimos al padre Todopoderoso para que salgamos de la crisis que nos afecta”, dijo el representante de la iglesia cojedeña el padre Capocho.